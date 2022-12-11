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Українці гріються чим можуть - балони та акумулятори вибухають
Українці гріються чим можуть — балони та акумулятори вибухають (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177689-ukrayinci-griutsya-chym-mojut-balony-ta-akumulyatory-vybuhaut-foto.htmlРакурс
В Україні дедалі частіше фіксують випадки пожеж і вибухів, пов’язаних з енергетичною кризою. Люди використовують для обігріву, приготування їжі та освітлення туристичне обладнання, акумулятори. При цьому не завжди дотримуються правила поводження з таким обладнанням, а також використовуються сертифіковані вироби.
У суботу, 10 грудня, в одній із багатоповерхівок Києва через коротке замикання вибухнув гелієвий акумулятор. Про це повідомила прес-служба столичної ДСНС.
Вибух стався у переобладнаній під офіс квартирі на 13 поверсі 24-поверхового будинку у центрі міста.
Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, а саме приміщення вигоріло. Пошкодження також отримав припаркований біля будинку автомобіль.
Пожежу, яка розпочалася через коротке замикання, вдалося швидко загасити. Травмованих і загиблих немає.
10 грудня вибухнув газовий балон в житловому будинку у Нововолинську. У волинському ДСНС написали, що у результаті вигоріло декілька кімнат та повибивало вікна.
У квартирі на момент вибуху знаходились жінка та двоє дітей. Жінка зазнала опіків. У лікарню госпіталізовано чоловіка, який був поблизу вхідних дверей в під’їзді, його відкинуло ударною хвилею.
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