Українці гріються чим можуть - балони та акумулятори вибухають

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В Україні дедалі частіше фіксують випадки пожеж і вибухів, пов’язаних з енергетичною кризою. Люди використовують для обігріву, приготування їжі та освітлення туристичне обладнання, акумулятори. При цьому не завжди дотримуються правила поводження з таким обладнанням, а також використовуються сертифіковані вироби.

У суботу, 10 грудня, в одній із багатоповерхівок Києва через коротке замикання вибухнув гелієвий акумулятор. Про це повідомила прес-служба столичної ДСНС.

Вибух стався у переобладнаній під офіс квартирі на 13 поверсі 24-поверхового будинку у центрі міста.

Внаслідок вибуху вилетів склопакет, пошкоджено меблі, побутову техніку, а саме приміщення вигоріло. Пошкодження також отримав припаркований біля будинку автомобіль.

Пожежу, яка розпочалася через коротке замикання, вдалося швидко загасити. Травмованих і загиблих немає.