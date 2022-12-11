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БПЛА D-80 Discovery. Фото: Фокус

Новые украинские дроны получили разрешение на эксплуатацию в ВСУ

11 дек 2022, 17:49
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Дрони української компанії AeroDrone пройшли сертифікацію та отримали дозвіл на експлуатацію в Збройних силах України.





Це стосується БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise. «Діскавері» може нести до 80 кг корисного навантаження, а сам важить 200 кг. Дальність його дії — від 100 до 800 км, а швидкість — до 100 км/год. Безпілотник можна застосовувати як в розвідувальних цілях, так і в ролі ударного дрона. Про це 11 грудня співзасновник компанії AeroDrone Дмитро Шимків повідомив у Facebook.

Щодо «Ентерпрайс», то цей має корисне навантаження до 300 кг. Він може долати відстані від 675 до 3 тис. 150 км. Швидкість розвиває до 150 км/год на висоті до 5 тис. м. У небі цей безпілотник може провести від дев’яти до 23 годин.

Команда зробила революцію у процесах для українських розробників БпАК (безпілотний авіаційний комплекс — ред.). Далі підконтрольна експлуатація та серійне виробництво! — зазначив Шимків.

Нові українські дрони отримали дозвіл на експлуатацію в ЗСУ. Фото: Дмитро Шимків

Нагадаємо, американське видання Politico повідомило, що ЗСУ завдали ударів по двох російських авіабазах модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141 «Стриж», дальність польоту яких становить тисячу кілометрів.

Источник: Ракурс


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