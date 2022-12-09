ЗСУ били по аеродромах рф модернізованими Ту-141 “Стриж” – Politіcо

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Збройні сили України завдали ударів по двох російських авіабазах модифікованими радянськими безпілотниками Ту-141 «Стриж», дальність польоту яких становить тисячу кілометрів.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на два джерела, які говорили на умовах анонімності.

За інформацією джерел видання, Україна використала для атаки на авіабази «Дягіляво» і «Енгельс» модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту-141. Це демонструє здатність української оборонної промисловості до інновацій, навіть якщо росія купує дешеві іранські безпілотники. Також атака на аеродроми демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів вглиб російської території.

Politico вказує, що «Укроборонпром» впродовж кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників великої дальності.

Нагадаємо, Ту-141 «Стриж» — дрон 70-х років, який може розвивати швидкість 950−1100 км/год та вміє літати на низькій висоті до 10 метрів. Дальність польоту — до тисячі кілометрів. Видання Defense Express припускає, що Ту-141 «Стриж» та Ту-143 «Рейс» могли отримати нову навігаційну апаратуру для більш точних ударів.

Нагадаємо, 5 грудня на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. The New York Times з посиланням на джерела повідомляло, що ударів нібито завдала Україна. Натомість у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора — «це відповідальність держави-агресора».