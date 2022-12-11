Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину. Фото: ГПСУ

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Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну у неділю, 11 вересня.

Зустрічали його першими в Закарпатській області співробітники Державної прикордонної служби України та українські пластуни. Свічки та лампадки запалили від вогню, який доставили скаути з Відня до словацького пункту пропуску «Убля». Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що після вітань пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України. Крім того, військовий капелан доставив священний вогонь у каплицю Чопського загону, звідки його поширять прикордонними підрозділами.

В ефірі «Суспільного» зазначили, що вогонь вже прибув до Києва, його роздають усім охочим у Михайлівському соборі. А в «Укрзалізниці» зазначили, що 12−13 грудня вогонь відправиться з Києва до обласних центрів, а також Краматорська та Конотопа.

Як відомо, Вифлеємський вогонь миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Нагадаємо, 7 грудня міський голова Львова Садовий зустрівся з Папою Римським і передав йому хрест з осколком російської ракети, витягнутим з тіла тринадцятирічної дівчинки Насті.

Джерело: «Суспільне»