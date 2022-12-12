В Беларуси медиков массово вызывают в военкоматы, фото: Reformation

https://racurs.ua/n177720-belorusskim-medikam-massovo-vruchaut-povestki-smi.html

Ракурс

У білорусі режим самопроголошеного президента олександра лукашенка перейнявся «перевіркою даних» військовозобов’язаних після оголошення в росії мобілізації.

Зокрема, це стосується медиків. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на власні джерела, а також інформацію у соціальних мережах.

Так, у білоруському Telegram-каналі «Білі халати» з’явилося повідомлення про те, що медикам активно вручають повістки на збори.

Під призов потрапляють навіть жінки, як лікарі, так і медсестри. Терміни зборів — від 10 днів, — вказано в повідомленні. — Також військкомат уточнює розмір одягу та взуття медпрацівників. Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини.

Крім того, інформацію про перевірку даних медичних працівників виданню підтвердили кілька осіб на умовах анонімності.

Координатор Фонду медичної солідарності, створеного для допомоги білоруським медикам, які постраждали від репресій, Лідією Тарасенко, у коментарі виданню зазначила, що її організації точно не відомо, скільком лікарям прийшли повістки, проте їх отримують медики у всіх містах та селах білорусі — від великих столичних поліклінік до найменших районних лікарень.

Людей викликають збори і видають їм звані «мобілізаційні розпорядження», тобто медики отримують вказівки, куди їм треба з’явитись у разі оголошення мобілізації, — повідомила Тарасенко.

За її словами, отримання такого наказу накладає певні зобов’язання — ці люди при мобілізації не зможуть виїхати з країни.

Не хочеться бути алармістом і говорити, що це обов’язково станеться, але навіщось це робиться. Також зараз на базі Білоруської медичної академії післядипломної освіти проходять курси з військово-польової хірургії, — зазначила вона.

Тарасенко зазначає, що повістки медики отримують в різні способи:

їх надсилають на роботу;

кидають в поштову скриньку;

до когось приходять працівники військкомату за місцем прописки;

декому просто відповідну смс відправляють.

Влада шукає людей, які багато років тому виїхали з Білорусі. Приходять за місцем старої прописки, цікавляться родичами, — зазначає вона.

За інформацією Тарасенко, медикам, які прийшли до військкоматів причину виклику найчастіше ніяк не пояснюють, говорячи, що це «стандартна процедура».

Тим часом багато людей, які пропрацювали в медицині по 20 років, забули, де лежить їхній військовий квиток, а тут раптом «стандартна процедура, — наголошує вона.

Джерело: Deutsche Welle