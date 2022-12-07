Военные беларуси недовольны из-за угрозы втягивания их в войну. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n177540-voennye-belarusi-nedovolny-iz-za-ugrozy-vtyagivaniya-ih-v-voynu-genshtab.html

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Невдоволення діями режиму олександра лукашенка зростає серед білоруських військовослужбовців.

На полігонах республіки білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Однак зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 грудня.

Зазначається, що на полях боїв в Україні російські загарбники продовжують зазнавати втрат. Зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації.

Крім того, молоде покоління росіян все менше підтримує війну в Україні через інформацію про людські втрати. А у курську та області вже поширюються чутки про можливе вторгнення ЗСУ. Влада вже облаштовує фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

У Генштабі також повідомили, що 6 грудня відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного, Яковлівки, Бахмута, Білої Гори, Курдюмівки, Новобахмутівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Вчора українські військові збили 14 ударних дронів типу Shahed-136, один БпЛА «Орлан-10» та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Ракетні війська й артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів окупантів.

За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 33 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від російських ракет постраждали житлові будинки та інші цивільні об'єкти міст Краматорськ, Кривий Ріг, а також село Степне Запорізької області.

Нагадаємо, 4 грудня в командуванні ЗСУ заявляли, що поки відсутні дані про створення угрупування військ, яке могло б взяти участь у війні проти України. Разом з тим білорусь готова і надалі допомагати рф із забезпеченням.