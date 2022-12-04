Українські військові прокоментували раптовий візит шойгу в білорусь

https://racurs.ua/ua/n177467-ukrayinski-viyskovi-prokomentuvaly-raptovyy-vizyt-shoygu-v-bilorus.html

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Українські військові вважають, що візит міністра оборони рф сергій шойгу в білорусь мав демонстраційний характер.

Вони також зазначають, що поки відсутні дані про створення угрупування військ, яке могло б взяти участь у війні проти України. Про це розповів речник командування Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі національного телемарафону.

Разом з тим білорусь готова і надалі допомагати рф із забезпеченням.

Однак візит продемонстрував, що білорусь готова постачати засоби захисту, медичне обладнання для спільного угруповання регіональних військ. У майбутньому, ймовірно, відбудуться спільні навчання цього угруповання, буде створено спільні пункти управління, — зазначив Євген Силкін.

Також Силкін зауважив, що в білорусі вже йде формування Південного оперативного командування, яке має «стримувати наступ з боку України».

Речник Командування Об'єднаних сил повідомив: є підтвердження того, що на білоруських аеродромах базуються російські безпілотники, як розвідувальні, так і ударні. Крім того, там розгортають засоби протиповітряної оборони С-300 та С-400.

Не виключено, що вони будуть використовуватися для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по Волинській області та Поліських районах, — підсумував Силкін.

Напередодні відбувся візит міністра оборони рф в Мінськ, де він зустрівся з самопроголошеним президентом олександром лукашенком та міністром оборони білорусі віктором хреніним. Візит відбувся, імовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії росії в Україні, йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни.

лукашенко поговорив із шойгу. Каже, що і білорусів, і росіян готують, щоб «в разі агресії» могли захистити «союзну державу».

лукашенко у Мінську сказав шойгу:

Ми зробимо все, що мають зробити білоруси за домовленістю. Ви не сумнівайтеся в цьому.

Він також зазначив, що білоруська та російська армії готуються «як єдине угруповання, як єдина армія сьогодні». Перед несподіваним прильотом шойгу до Мінська він підписав зміни в документ про регіональну безпеку. Як повідомляє «Білоруський Гаюн», це відбулося просто на аеродромі в Мачулищах, що свідчить про якийсь поспіх.