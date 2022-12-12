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Ракурс
Посольство Украины в Греции, фото: «Википедия»

Окровавленный сверток получило посольство Украины в Греции

12 дек 2022, 15:15
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До посольства України в Греції сьогодні, 12 грудня, зранку надійшов закривавлений пакунок.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії, — зазначив Ніколенко й додав, що Україна також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

За його словами, на сьогодні вже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах:

  • один замах на теракт;
  • два повідомлення про мінування;
  • один випадок вандалізму;
  • один випадок письмової погрози;
  • 28 закривавлених пакунків.

Источник: Ракурс


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