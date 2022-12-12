Посольство Украины в Греции, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n177726-okrovavlennyy-svertok-poluchilo-posolstvo-ukrainy-v-grecii.html

Ракурс

До посольства України в Греції сьогодні, 12 грудня, зранку надійшов закривавлений пакунок.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії, — зазначив Ніколенко й додав, що Україна також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

За його словами, на сьогодні вже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах: