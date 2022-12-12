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Посольство Украины в Греции, фото: «Википедия»
Окровавленный сверток получило посольство Украины в Грецииhttps://racurs.ua/n177726-okrovavlennyy-svertok-poluchilo-posolstvo-ukrainy-v-grecii.htmlРакурс
До посольства України в Греції сьогодні, 12 грудня, зранку надійшов закривавлений пакунок.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії, — зазначив Ніколенко й додав, що Україна також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.
За його словами, на сьогодні вже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах:
- один замах на теракт;
- два повідомлення про мінування;
- один випадок вандалізму;
- один випадок письмової погрози;
- 28 закривавлених пакунків.
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