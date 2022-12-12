Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Посольство України в Греції, фото: «Вікіпедія»

Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Греції

12 гру 2022, 15:15
999

До посольства України в Греції сьогодні, 12 грудня, зранку надійшов закривавлений пакунок.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії, — зазначив Ніколенко й додав, що Україна також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.

За його словами, на сьогодні вже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах:

  • один замах на теракт;
  • два повідомлення про мінування;
  • один випадок вандалізму;
  • один випадок письмової погрози;
  • 28 закривавлених пакунків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів