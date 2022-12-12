Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Греції

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Посольство України в Греції, фото: «Вікіпедія»
Закривавлений пакунок надійшов до посольства України в Греціїhttps://racurs.ua/ua/n177726-zakryvavlenyy-pakunok-nadiyshov-do-posolstva-ukrayiny-v-greciyi.htmlРакурс
До посольства України в Греції сьогодні, 12 грудня, зранку надійшов закривавлений пакунок.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Адреса відправника така ж як і на решті конвертів, які раніше надійшли до українських посольств та консульств: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Грецька поліція розпочала слідчі дії, — зазначив Ніколенко й додав, що Україна також очікує пришвидшення розслідування з боку німецьких правоохоронців.
За його словами, на сьогодні вже відомо про 33 випадки погроз у 17 країнах:
- один замах на теракт;
- два повідомлення про мінування;
- один випадок вандалізму;
- один випадок письмової погрози;
- 28 закривавлених пакунків.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...