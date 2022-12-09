РФ рассылает письма якобы от Украины гражданам Германии - зовет на войну

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Громадянам Німеччини почали надходити листи нібито від консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією долучитися до іноземного легіону у війні проти росії в Україні за грошову винагороду. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування, — вказав український дипломат.

Він наголосив, що Київ розглядає розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії росії, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян.

Нагадаємо, на початку грудня українські дипломатичні представництва за кордоном отримали значну кількість підозрілих конвертів і пакунків. 30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух — у руках коменданта будівлі розірвався конверт, чоловіка госпіталізували. Пізніше повідомлялося про закривавлені пакунки «з очима тварин». Інциденти фіксували в Іспанії, Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Казахстані, у Ватикані.