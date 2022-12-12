Зеленский на Netflix размышлял о смерти путина

https://racurs.ua/n177729-zelenskiy-na-netflix-razmyshlyal-o-smerti-putina.html

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У спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» президент України Володимир Зеленський розповів, що «ніхто зараз не знає, скільки ще триватиме війна».

Якщо путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, — сказав президент.

За його словами, необхідно констатувати, що великий відсоток росіян вірить путіну.

Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться, — сказав глава держави.