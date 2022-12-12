Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский на Netflix размышлял о смерти путина
Зеленский на Netflix размышлял о смерти путинаhttps://racurs.ua/n177729-zelenskiy-na-netflix-razmyshlyal-o-smerti-putina.htmlРакурс
У спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» президент України Володимир Зеленський розповів, що «ніхто зараз не знає, скільки ще триватиме війна».
Якщо путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, — сказав президент.
За його словами, необхідно констатувати, що великий відсоток росіян вірить путіну.
Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться, — сказав глава держави.
Зеленський нагадав, що Україна вважатиме перемогою у війні — звільнення усіх територій та наш вихід на кордони 1991 року. Все інше буде вважатися замороженням конфлікту.
Зеленський сказав: якщо путін помре, то війна росії проти України закінчиться, оскільки інституції рф перестануть працювати, а російські політики займуться внутрішніми питаннями.
Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою, — заявив він.
Глава держави також заявив: путін розуміє, що якщо застосує ядерну зброю, то інші держави можуть зробити стосовно особисто нього «певні кроки».
.