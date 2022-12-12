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россия выпускает по Украине старые украинские ракеты — ГУР
россия выпускает по Украине старые украинские ракеты — ГУРhttps://racurs.ua/n177730-rossiya-vypuskaet-po-ukraine-starye-ukrainskie-rakety-gur.htmlРакурс
Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п'яти хвиль ракетних ударів по території України. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
За нашими підрахунками, у них є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80−90 ракет, — сказав він.
росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.
З жовтня після масованих ракетних атак українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.
Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження. Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО, повідомили у ГУР.
Крім того, російський оборонно-промисловий комплекс має змогу за місяць виготовити близько 40 нових високоточних ракет. З початку вторгнення росія змогла виробити 240 крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр».
Ракети та меморандум
Меморандум про гарантії безпеки підписали у грудні 1994 року у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після приєднання України до договору «Про нерозповсюдження ядерної зброї».
Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.
За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.
До 1996 року Україна виконала свої зобов’язання: знищила 2000 стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.
Попри те, що український ядерний арсенал називали третім у світі за потужністю, ця міць була формальною, переконував перший президент України Леонід Кравчук.
Усі системи управління ракетами, штаби були в Росії, чорна валізка з пусковою кнопкою була у президента Бориса Єльцина, — розповів Кравчук в інтерв’ю Deutsche Welle у 2011 році.
Хоча ракети-носії вироблялися на заводі «Південмаш» у Дніпрі, ядерні боєголовки виготовлялися в Росії.
А в України на початку 1990-их, за словами експрезидента, просто не було грошей на те, щоб налагодити власне виробництво боєголовок і їхнє обслуговування — це коштувало б 65 млрд доларів, а скарбниця була порожня.
Другий президент України Леонід Кучма, який підписував документ у Будапешті, у 2009 році визнав, що його попереджали про порожність гарантій меморандуму після його підписання.
Тодішній президент Франції Франсуа Міттеран сказав: Синку, не вір цьому документу, тебе обмануть, — розповів Кучма на міжнародній конференції в Єрусалимі.
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