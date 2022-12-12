россия выпускает по Украине старые украинские ракеты — ГУР

https://racurs.ua/n177730-rossiya-vypuskaet-po-ukraine-starye-ukrainskie-rakety-gur.html

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Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п'яти хвиль ракетних ударів по території України. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За нашими підрахунками, у них є ще ракети на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80−90 ракет, — сказав він.

росія під час масованих обстрілів використовує українські крилаті ракети Х-55, які було передано в рамках Будапештського меморандуму.

З жовтня після масованих ракетних атак українські розвідники серед завалів почали виявляти дозвукові крилаті ракети Х-55, які були виготовлені в 1970-х роках для несення ядерної боєголовки.

Водночас боєголовка була вилучена, а баласт доданий, аби замаскувати факт того, що вона не несе корисного навантаження. Ракети Х-55 росіяни використовують як приманку для української ППО, повідомили у ГУР.

Крім того, російський оборонно-промисловий комплекс має змогу за місяць виготовити близько 40 нових високоточних ракет. З початку вторгнення росія змогла виробити 240 крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр».

Ракети та меморандум Меморандум про гарантії безпеки підписали у грудні 1994 року у Будапешті, звідси й назва документу. Це сталося після приєднання України до договору «Про нерозповсюдження ядерної зброї».

Будапештський меморандум підписали президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор.