Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз

https://racurs.ua/n177740-kosovo-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evrosouz.html

Ракурс

Косово офіційно подасть заявку на вступ до ЄС 15 грудня.

Журналісти місцевого телеканалу RTK ознайомилися із документом, який обґрунтовує заявку. У ньому, зокрема, йдеться про широкий суспільний консенсус на користь членства в ЄС.

Позиція Євросоюзу щодо заявки наразі невідома. Однак на сьогодні незалежність Косова не визнають Іспанія, Кіпр, Греція, Словаччина та Румунія, які є членами блоку.

Телеканал повідомляє, що заявку було складено у листопаді 2022 року. У ній наголошується, що членство в ЄС є стратегічною метою для Косова і її підтримує понад 90% населення країни.

Цей крок ілюструє сильну волю наших громадян і є чітким проявом твердої прихильності косовських інститутів до євроатлантичного шляху, — йдеться в документі.

RTK зазначає, що перспективи вступу Косова до ЄС залишаються незрозумілими, проте влада Косова впевнена, що країна виконала свої зобов’язання, передбачені угодою про Стабілізацію та асоціацію від 27 жовтня 2015 року, тому подальші кроки у зближенні Косова та Євросоюзу має визначити сам ЄС.

Раніше про намір Косово подати заявку на вступ до Євросоюзу повідомив перший віце-прем'єр країни, який відповідає за європейську інтеграцію, Беснік Біслімі. За його словами, Косово може вступити до ЄС до 2030 року. Він також додав, що на цей момент Косово вдасться врегулювати всі суперечки з країнами, які відмовилися визнати її незалежність.

У 2003 році Євросоюз прийняв рішення запропонувати країнам Західних Балкан членство в ЄС за умови проведення у цих країнах політичних та економічних реформ відповідно до європейських норм. Першою і поки що єдиною з цих країн, що досягла вступу до Союзу, стала Хорватія у 2013 році.

Косово поки залишається останньою із західно-балканських країн, яка не подала заявку на вступ до ЄС.

Нагадаємо, Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн і світу, не визнає державу Косово.

Сербія категорично не визнає незалежність Косова. У вересні 2020 року згідно з угодою, за сприянням США, Сербія та Косово домовились про нормалізацію економічних відносин. Сербія погодилася припинити свої зусилля, спрямовані на заохочення інших держав або не визнавати Косово, або відкликати визнання на один рік, а натомість Косово погодилося не подавати заявку на членство в міжнародних організаціях на той самий період.