Почему путин отменил традиционную пресс-конференцию. Фото:

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Скасування підсумкової прес-конференції президента росії володимира путіна пояснили експерти.

Традиційна прес-конференція диктатора не відбудеться, щоб не дати проявитися невдоволенню так званою спеціальною воєнною операцією в Україні. Насправді ж такий захід важливий для кремля, бо утвердився як помітна публічна подія у графіку путіна, під час якої він показував нібито відкритість. Про це йдеться у новому огляді Міністерства оборони Великої Британії за 13 грудня.

На думку фахівців, цю подію москва могла скасувати через зростаючу стурбованістю щодо поширення в росії антивоєнних настроїв. Адміністрація путіна побоюється, що будь-яка подія заучасті диктатора може спровокувати несанкціоновані дискусії про «спеціальну воєнну операцію».

Нагадаємо, 12 грудня речник президента рф дмитро пєсков заявив журналістам, що велика прес-конференція диктатора володимира путіна 2022 року не відбудеться. Останні 10 років цей захід проводили кожний грудень.