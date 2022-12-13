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Ракурс
Чому путін скасував традиційну прес-конференцію. Фото:

Скасування традиційної прес-конференції путіна пояснила британська розвідка

13 гру 2022, 11:49
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Скасування підсумкової прес-конференції президента росії володимира путіна пояснили експерти.





Традиційна прес-конференція диктатора не відбудеться, щоб не дати проявитися невдоволенню так званою спеціальною воєнною операцією в Україні. Насправді ж такий захід важливий для кремля, бо утвердився як помітна публічна подія у графіку путіна, під час якої він показував нібито відкритість. Про це йдеться у новому огляді Міністерства оборони Великої Британії за 13 грудня.

На думку фахівців, цю подію москва могла скасувати через зростаючу стурбованістю щодо поширення в росії антивоєнних настроїв. Адміністрація путіна побоюється, що будь-яка подія за участі диктатора може спровокувати несанкціоновані дискусії про «спеціальну воєнну операцію».

Нагадаємо, 12 грудня речник президента рф дмитро пєсков заявив журналістам, що велика прес-конференція диктатора володимира путіна 2022 року не відбудеться. Останні 10 років цей захід проводили кожний грудень.

Джерело: Ракурс


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