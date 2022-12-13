Разоблачение чиновников на незаконной сделке. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n177764-chinovnikov-federacii-profsouzov-i-kgga-ulichili-v-rastrate-138-mln-grn-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України викрила посадовців Київської міської держадміністрації та Федерації профспілок України.

Підозри у справі про незаконну приватизацію держмайна на 25 млрд грн повідомили чотирьом чиновникам Головного управління комунальної власності КМДА та заступнику голови ФПУ. Слідчі встановили, що посадовці з адміністрації виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об'єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми. Про це 13 грудня повідомили в прес-центрі СБУ.

Також з’ясувалося, що таким чином вдалося привласнити українські санаторії, реабілітаційні центри та навчально-спортивні установи. До Агентства з розшуку та менеджменту активів вже передали 230 незаконно приватизованих установ. Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

Топ-чиновнику профспілок повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

А посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, у листопаді Нацполіція, прокуратура та СБУ проводили обшуки в київському Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів. Одного з посадовців центру підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.