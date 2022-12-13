Парламент ликвидировал ОАСК – что дальше

https://racurs.ua/n177775-parlament-likvidiroval-oask-chto-dalshe.html

Ракурс

Парламент 13 грудня ліквідував Окружний адміністративний суд Києва. «За» це рішення проголосували 310 народних депутатів.

Розгляд цього законопроєкту відкладали понад рік, попри те, що президент Зеленський вніс його у Верховну Раду, як невідкладний, у відповідь на петицію громадськості про «глибоку вкорінену корупцію і практику неправосудних рішень» в ОАСК.

Кістяк суддівського корпусу цього суду був призначений в часи проросійського президента Віктора Януковича, а кілька судей є обвинуваченими у кримінальних провадженнях.

Частина правників вважає, що ліквідація так званого «вовчого суду» (від прізвища голови ОАСК Павла Вовка — «Ракурс») — це лише перший крок. Далі необхідно створити новий окружний адмінсуд для Києва, провести прозорий конкурс на посади суддів за участі у процесі відбору оновлених Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), нової Громадської ради доброчесності.

Аналітично-адвокаційний центр DeJure написав, що «звільнення Вовків, Аблових і їм подібних суддів ОАСК має відбутися після проходження кваліфоцінювання, через дисциплінарні провадження».

У цьому центрі вважають, що необхідно завершити судові процеси над обвинуваченими «вовчими» суддями у ВАКС.

Тепер долю суддів ліквідованого ОАСКу вирішуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка має провести кваліфікаційне оцінювання. А потім Вища рада правосуддя має призначити їх в інший суд або звільнити, якщо не пройдуть таке оцінювання, — пишуть «Схеми».

Реакція ОАСК

У ліквідованому сьогодні суді також прокоментували рішення Ради.

Судді назвали його таким, що «не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу».