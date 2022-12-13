Новая Зеландия первой в мире заставила бросать курить

https://racurs.ua/n177787-novaya-zelandiya-pervoy-v-mire-zastavila-brosat-kurit.html

Ракурс

Парламент Нової Зеландії схвалив закон, який забороняє продаж тютюнових виробів усім громадянам, які народилися 1 січня 2009 року чи пізніше.

The Guardian пише, що це перша країна, яка ухвалила такий закон. Нові умови набудуть чинності 1 січня 2023 року.

Мінімальний вік для покупки сигарет постійно підвищуватиметься. Так, тим, хто за 50 років спробує купити цигарки, знадобиться посвідчення особи, щоб підтвердити, що йому не менше 63 років, зазначає Time.

Поряд з новою забороною набудуть чинності інші положення, покликані знизити споживання тютюну.

У тютюнових виробах різко зменшать кількість нікотину, а сигарети продаватимуть у спеціалізованих магазинах. Загальна кількість тютюнових магазинів скоротиться удесятеро — з 6 тис. до 600. Нові правила при цьому не обмежать продаж вейпів.

Згідно з даними, які наводить The Guardian, у Новій Зеландії станом на листопад 2022 року кількість людей, які курять щодня, знизилася до 8% порівняно з 9,4% минулого року, що стало мінімальним значенням за всю історію спостережень. При цьому, як зазначає видання, кількість курців вейпів зросла з 6,2% до 8,3%.

Влада Нової Зеландії прагне зробити країну «вільною від куріння» до 2025 року.