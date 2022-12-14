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Ракурс
Памятник жертвам Голодомора в Киеве, фото: «Вечерний Киев»

Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа

14 дек 2022, 21:20
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Сенат Чехії визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.





Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості, — наголосив Зеленський. — Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.

Нагадаємо, 30 листопада Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу визнав німецький Бундестаг.

Источник: Ракурс


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