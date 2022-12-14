Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народа

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Чехия признала Голодомор геноцидом украинского народаhttps://racurs.ua/n177818-chehiya-priznala-golodomor-genocidom-ukrainskogo-naroda.htmlРакурс
Сенат Чехії визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.
Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості, — наголосив Зеленський. — Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.
Нагадаємо, 30 листопада Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу визнав німецький Бундестаг.
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