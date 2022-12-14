Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пам’ятник жертвам Голодомору у Києві, фото: «Вечірній Київ»

Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу

14 гру 2022, 21:20
999

Сенат Чехії визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.





Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості, — наголосив Зеленський. — Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.

Нагадаємо, 30 листопада Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу визнав німецький Бундестаг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів