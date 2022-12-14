Чехія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Пам’ятник жертвам Голодомору у Києві, фото: «Вечірній Київ»

https://racurs.ua/ua/n177818-chehiya-vyznala-golodomor-genocydom-ukrayinskogo-narodu.html

Ракурс

Сенат Чехії визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 14 грудня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості, — наголосив Зеленський. — Покарання за всі минулі та сучасні злочини росії неминуче.

Нагадаємо, 30 листопада Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу визнав німецький Бундестаг.