Уже не мачо – ISW об отказе путина от ежегодной конференции в прямом эфире

https://racurs.ua/n177827-uje-ne-macho-isw-ob-otkaze-putina-ot-ejegodnoy-konferencii-v-pryamom-efire.html

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В Інституті вивчення війни вважають, що президент рф володимир путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів і щорічну пресконференцію, щоб уникнути відповідей на запитання про військові невдачі росії і відтермінувати визнання поразки у війні проти України.

У новому звіті американського Інституту вивчення війни пишуть, що кремлівський коротун скасував щорічну пресконференцію за підсумками року, оскільки побоюється несподіваних запитань про війну та критики на власну адресу.

Очільник Кремля не має особливих перемог, аби похвалитися успіхами своєї армії в Україні. Крім того, ціна, яку рф платить за розв’язану війну, занадто висока, що теж ставить путіна у невигідне становище як перед власним оточенням, так і перед громадськістю, — вважають експерти.

Ймовірно, відхід російських військ з Київської області, невдачі з окупованими у 2022 році територіями України, які hосія не в змозі контролювати та невдоволення мобілізацією серед громадян, зірвали план путіна виступити з переможною промовою.

Це може підірвати популістську привабливість Путіна як правителя, який підтримує зв’язок зі своїм населенням, — наголосили в ISW.

Аналітики вважають, що президент росії або все ще сподівається на грандіозний успіх у 2023 році, тоді він зможе виступити або відтягує момент визнання поразки в Україні. Зараз путін може бути не впевнений, що зможе виправдати ціну своєї війни, звертаючись до російської громадськості та еліт, наголошується у зведенні.

Очікується, що свою щорічну виставу з наперед підготованими запитаннями від пропагандистів президент рф перенесе орієнтовно на кінець зими-початок весни 2023 року в надії на те, що до того часу «друга армія світу» допоможе йому покращити власну репутацію.