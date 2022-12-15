В здании Нацполиции Польши прогремел взрыв. Фото:

https://racurs.ua/n177853-v-shtab-kvartire-policii-polshi-vzorvalsya-podarok-kotoryy-privezli-iz-ukrainy.html

Ракурс

Вибух у будівлі Головного управління Національної поліції Польщі прогримів у Варшаві у середу, 14 грудня.

Здетонував один із подарунків, які голова Національної поліції Польщі отримав під час свого робочого візиту в Україну 11−12 грудня. Вибух пролунав вранці 14 грудня у кімнаті, що примикає до кабінету керівника польської поліції Ярослава Шимчика. Він дістав незначні поранення і перебуває в лікарні на обстеженні. Польська сторона звернулася до української із проханням надати пояснення. Про це 15 грудня повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Під час свого візиту до України комендант зустрічався з керівництвом поліції та ДСНС, а подарунок був від одного з керівників українських служб.

За інформацією Gazeta Wyborcza, що випадково вибухнув гранатомет. Постріл з гранатомета було здійснено в той момент, коли польські офіцери бавилися з цією зброєю в кімнаті. Зазначається, що Шимчик втратив слух. Наразі невідомо, хто є другий постраждалий. Зазначається, що він дістав поранення, які не передбачають госпіталізації.

«РБК-Україна» із посиланням на Міністерство закордонних справ України повідомляє, що вже поінформовані про цей інцидент і з’ясовують деталі.

Джерела: Gazeta Wyborcza, «РБК-Україна»