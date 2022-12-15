Компании из рф массово нанимают разнорабочих для рытья окопов. Фото:

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Армія російської федерації готується до оборони не лише окупованих територій України, але й території рф.

Для обладнання оборонних рубежів залучають навіть цивільних. Так, російські компанії, що займаються наймом персоналу, масово набирають різноробочих для риття окопів і будівництва інших військових укріплень на території анексованих областей України, а також на території бєлгородської області. Про це 15 грудня повідомляє «Крим.Реалії».

Зазначається, що десятки подібних оголошень з’явилися на сайті сервісу пошуку персоналу HeadHunter, сайті «Авито» і в соцмережі «ВКонтакте». Потенційним наймитам пропонують працювати за вахтовим методом, а місячну зарплату обіцяють від 89 до 258 тис. рублів. Крім того, потенційним працівникам обіцяють безкоштовні проживання, харчування та транспорт.

За інформацією Telegram-каналу «Можемо пояснити», більшість оголошень замовила компанія «СтройКом», яка займалася наймом персоналу для будівництва Кримського мосту, аеропорту в сочі, футбольного стадіону в нижньому новгороді та хмарочоса «Лахта-центр» у санкт-петербурзі.

Однак журналісти з’ясували, що ця компанія має в інтернеті багато негативних відгуків від людей, які влаштовувалися через неї на роботу. Зокрема, робітники скаржаться на погані побутові умови і затримки, а іноді й невиплати, обіцяної зарплати.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадки українського десанту. Ворог не лише обладнує мережу мінних загороджень, окопів та траншей, але й встановлює ряди бетонних пірамідок, які нібито мають зупинити просування важкої техніки.

Джерело: «Крим.Реалії»