ЕС согласовал девятый пакет санкций против россии — СМИhttps://racurs.ua/n177861-es-soglasoval-devyatyy-paket-sankciy-protiv-rossii-smi.htmlРакурс
Санкції проти російської федерації запровадив Європейський Союз.
У четвер, 15 грудня, лідери ЄС схвалили дев’ятий пакет санкцій проти рф через війну, яку вона веде проти України. Відповідне рішення було прийнято в Брюсселі в ході засідання Європейської Ради. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатів Євросоюзу.
Санкції узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня, — зазначив він.
Кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twiter також написав, що санкції проти рф погоджені. За його словами, письмову процедуру завершать до обіду 16 грудня.
Раніше Польща і Литва блокували цей пакет санкцій й заявляли, що там є потенційна лазівка для підсанкційних російських олігархів, і остання на той час версія пакету санкцій сприятиме поповненню російського військового бюджету.
Нагадаємо, 15 грудня Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про запровадження санкцій проти фінансових компаній, пов’язаних з країною-агресором та російським урядом. У санкційному списку опинився олігарх Володимир Потанін, який вважається другою найбагатшою людиною в росії.
Джерела: «Радіо Свобода», Reuters