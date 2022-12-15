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Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії. Фото:

ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти росії — ЗМІ

15 гру 2022, 22:50
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Санкції проти російської федерації запровадив Європейський Союз.





У четвер, 15 грудня, лідери ЄС схвалили дев’ятий пакет санкцій проти рф через війну, яку вона веде проти України. Відповідне рішення було прийнято в Брюсселі в ході засідання Європейської Ради. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дипломатів Євросоюзу.

Санкції узгоджено. Письмова процедура до завтрашнього полудня, — зазначив він.

Кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twiter також написав, що санкції проти рф погоджені. За його словами, письмову процедуру завершать до обіду 16 грудня.

Раніше Польща і Литва блокували цей пакет санкцій й заявляли, що там є потенційна лазівка для підсанкційних російських олігархів, і остання на той час версія пакету санкцій сприятиме поповненню російського військового бюджету.

Нагадаємо, 15 грудня Міністерство фінансів США та Держдепартамент оголосили про запровадження санкцій проти фінансових компаній, пов’язаних з країною-агресором та російським урядом. У санкційному списку опинився олігарх Володимир Потанін, який вважається другою найбагатшою людиною в росії.

Джерела: «Радіо Свобода», Reuters

Джерело: Ракурс


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