EUobserver: ЄС збирається ввести санкції проти Микити Міхалкова та Григорія Лепса

https://racurs.ua/ua/n177733-euobserver-ies-gotuie-sankciyi-proty-mihalkova-ta-lepsa.html

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У рамках дев’ятого пакету санкцій проти рф Євросоюз запровадить обмеження проти 144 осіб, серед яких будуть російські знаменитості, блогери та телеведучі, відповідальні за поширення проросійської пропаганди.

Про це повідомляє видання EUobserver, яке ознайомилось із проектом документа.

За даними видання, санкції торкнуться телеведучих Бориса Корчевнікова, Марини Кім та Сергія Міхєєва, співака Григорія Лепса, блогера Дмитра «Гобліна» Пучкова, режисера Микити Міхалкова, а також членів родини бізнесмена Юрія Ковальчука, особливо наближеного до володимира путіна.

Крім цього, обмеження стосуватимуться п’ятьох керівників телеканалу «Рен ТВ» та АНО «ТВ-Новини» (керує телеканалом RT). Їхні імена EUobserver не називає.

ЄС збирається відкликати ліцензії на мовлення у телеканалів НТВ / НТВ-Світ, Росія 1 і Рен ТВ. Крім того, влада Євросоюзу має намір заморозити європейські активи ВДТРК, «Національної медіа групи», АНО «ТВ-Новини» та Фонду стратегічної культури. Цей фонд пов’язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала дев’ятий пакет санкцій проти росії 7 грудня. Коли вони набудуть чинності, невідомо. Спочатку їх має схвалити Рада ЄС, проте вже 12 грудня голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС мають різні думки щодо нових санкцій. За словами Борреля, домогтися згоди щодо низки питань буде непросто.