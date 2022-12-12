Командувач Сухопутних військ розкрив важливість Бахмута для росіян

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Бахмут для росіян — не стратегічна, а психологічна мета.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Хоч у місті і сходяться кілька найважливіших транспортних магістралей, для росіян захоплення Бахмута має символічне значення. Особливо після низки розгромів, поразок та втрат — Херсона, окупованих районів Харківської області — Ізюм, Балаклія, Лиман.

За словами генерала, Бахмутський напрямок завжди був особливим, а мета — прорвати українську оборону навколо незламаного міста — пріоритетної для Москви. Тому російські війська кинули всі сили на те, щоб опанувати місто і тим самим підняти свій моральний дух.

Ворог вже шість чи сім разів призначав терміни заволодіння Бахмутом, але щоразу наші воїни своєю героїчною працею зривали ці плани кремля, змушуючи його змінювати командування, змінювати війська та починати все з початку. За весь цей час росіяни змогли просунутися не більше ніж на 5 км", — розповів генерал Сирський.

Нагадаємо, Бахмут — одне із найгарячіших місць східного фронту широкомасштабної російсько-української війни. Завдяки перекиданню військ із Херсона, російським силам вдалося трохи просунутися на Донбасі, і тепер вони хочуть оточити Бахмут.



ЗСУ чинить затятий спротив, перемелюючи живу силу противника. Ні українська, ні російська сторона не повідомляють про величину втрат, але на думку аналітиків — вони значні. В умовах зими і війни — без тепла, води, світла і під постійними російськими обстрілами — особливо потерпає цивільне населення міста.

12 грудня Служба безпеки України заявила про знешкодження розгалуженої російської агентурної мережі, учасники якої наводили ракети на школи і пологові будинки Донеччини. Серед затриманих — троє місцевих мешканок.

Зловмисники, за інформацією відомства, збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута і Торецька Донецької області. Крім того, передавали ворогу локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки і студентські гуртожитки.

Отримані відомості окупанти планували використати для прицільних ракетних ударів по українських містах.