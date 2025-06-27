Олександр Сирський заявив про знешкодження російських ДРГ, які намагались просунутись на Покровському напрямку. Фото:

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок.

Ця ділянка фронту залишається найгарячішою на всій 1200-кілометровій протяжності фронту. Щодня тут відбувається не менш як 50 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти створювали найбільш чисельне угруповання — близько 111 тис. солдатів. Про це Сирський 27 червня повідомив у Telegram.

Генерал поінформував, що загарбники не полишають спроб пробитися до адміністративної межі Донецької області. Противник два тижні тому активно накопичував на Покровському напрямку диверсійно-штурмові групи. Однак, як запевнив Сирський, всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки — відкинуті далі від адміністративної межі. Головком наголосив, що ситуація під контролем.

За словами Сирського, він поспілкувався з захисниками в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони. Також провів наради у підрозділах ЗСУ та Нацгвардії й у дрібних деталях вивчив оперативну обстановку та з’ясував всі проблемні моменти.

Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач, — резюмував генерал.

Нагадаємо, 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень вдалося зупинити, а лінію бойового зіткнення — стабілізувати.