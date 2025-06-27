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Окупанти обстріляли важливий енергетичний обʼєкт. Фото: ДТЕК
рф атакувала важливий енергетичний обʼєкт на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n207375-rf-atakuvala-vajlyvyy-energetychnyy-ob-iekt-na-hersonschyni.htmlРакурс
Росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині.
Окупаційна армія завдала удару по цьому об'єкту у п’ятницю, 27 червня. Через атаку є проблеми зі світлом у низці населених пунктів. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт, — йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА не уточнив, в яких саме населених пунктах спостерігаються проблеми з електропостачанням. Однак закликав місцевих мешканців підготуватися до «тривалої відсутності світла».
Прокудін запевнив, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, 6 червня у Києві через обстріли російських окупантів 2 тис. 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання.