Оккупанты обстреляли важный энергетический объект. Фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n207375-rf-atakovala-vajnyy-energeticheskiy-obekt-na-hersonschine.html

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Росіяни атакували важливий енергетичний об'єкт на Херсонщині.

Окупаційна армія завдала удару по цьому об'єкту у п’ятницю, 27 червня. Через атаку є проблеми зі світлом у низці населених пунктів. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Напередодні Дня Конституції росіяни вирішили занурити Херсонщину у темряву, атакувавши важливий енергетичний обʼєкт, — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА не уточнив, в яких саме населених пунктах спостерігаються проблеми з електропостачанням. Однак закликав місцевих мешканців підготуватися до «тривалої відсутності світла».

Прокудін запевнив, що енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, 6 червня у Києві через обстріли російських окупантів 2 тис. 167 родин лівого берега столиці залишились без електропостачання.