Знищення російського озброєння, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207374-dvi-garmaty-rashystiv-znyschyly-bezpilotnyky-pid-vovchanskom-video.html

Ракурс

Під Вовчанськом розвідувальні-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 «Рапіра», а також три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу й боєкомплекту, і знешкодили шістьох окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 27 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання безпілотниками ударів по техніці російських загарбників.