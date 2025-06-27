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Знищення російського озброєння, скріншот відео
Дві гармати рашистів знищили безпілотники під Вовчанськом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207374-dvi-garmaty-rashystiv-znyschyly-bezpilotnyky-pid-vovchanskom-video.htmlРакурс
Під Вовчанськом розвідувальні-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 «Рапіра», а також три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу й боєкомплекту, і знешкодили шістьох окупантів.
Відповідне відео сьогодні, 27 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано моменти завдання безпілотниками ударів по техніці російських загарбників.
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