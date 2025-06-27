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Ракурс
Знищення російського озброєння, скріншот відео

Дві гармати рашистів знищили безпілотники під Вовчанськом (ВІДЕО)

27 чер 2025, 14:46
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Під Вовчанськом розвідувальні-ударні групи БПЛА бригади «Гарт» знищили дві ворожі гармати Д-30 та МТ-12 «Рапіра», а також три автівки, які використовувалися для підвезення особового складу й боєкомплекту, і знешкодили шістьох окупантів.

Відповідне відео сьогодні, 27 червня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано моменти завдання безпілотниками ударів по техніці російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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