Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення — стабілізована.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють захоплені території.

За підсумками травня-червня, можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань «літнього наступу» ворога з території рф захлинається так само, як торік — спроба наступальних дій противника на Харківщині. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти. Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку, — повідомив Сирський.

Також він додав, що перевірив будівництво фортифікацій на даному напрямку і наголосив на необхідності прискорення відповідних процесів з урахуванням потреб сучасної війни.

Тим часом воїни ДШВ спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців армії рф на території Сумщини.

Більшість з полонених росіян — солдати �� 810-ї та �� 155-ї окремих бригад морської піхоти ЗС оосії. Ці бригади відзначались особливою жорстокістю по відношенню до українських військовослужбовців у ворожому полоні, повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

У своїх підрозділах на території росії до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози.

Тоді як російським полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу та можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні.