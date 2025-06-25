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Уряд схвалив зміни до держбюджету, щоб збільшити видатки на оборону
Уряд схвалив зміни до держбюджету, щоб збільшити видатки на оборонуhttps://racurs.ua/ua/n207345-uryad-shvalyv-zminy-do-derjbudjetu-schob-zbilshyty-vydatky-na-oboronu.htmlРакурс
Кабмін 25 червня схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб підвищити обсяг військових видатків для органів сектора безпеки й оборони на 412,4 мільярда гривень до кінця року.
Також передбачені додаткові 20 мільярдів гривень для резервного фонду для непередбачених і невідкладних видатків і ще 16,5 мільярда — на інші потреби, зокрема для Мінцифри, МОН і МОЗ. Загалом видатки в запропонованому законопроєкті становлять 448,8 мільярда гривень.
Далі законопроєкт має розглянути та ухвалити Верховна Рада Україна, а після цього — підписати президент.
На ці напрями будуть спрямовані кошти:
- Міноборони — 310,8 млрд грн;
- МВС — 84,1 млрд грн;
- ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;
- Мінстратегпром — 4,5 млрд грн;
- СБУ — 1,6 млрд грн;
- УДО — 0,5 млрд грн;
- Держспецзв’язок — 64,5 млн грн.
Додатково:
- 20 млрд грн — резервний фонд для непередбачених та невідкладних видатків.
- 16,5 млрд грн — інші нагальні потреби (Мінцифра, МОН, МОЗ).
Загальний обсяг видатків у змінах до держбюджету-2025 — 448,8 млрд грн.
Додаткові видатки профінансують коштом:
- збільшення доходів держбюджету — 147,5 млрд грн (ПДФО, податок на прибуток, кошти НБУ, дивіденди, акцизи, тощо);
- економія видатків — 51,3 млрд грн;
- внутрішні запозичення — 184,9 млрд грн;
- зменшення платежів із погашення держборгу — 65,1 млрд грн.