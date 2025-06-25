Правительство одобрило изменения в госбюджет, чтобы увеличить расходы на оборону

https://racurs.ua/n207345-pravitelstvo-odobrilo-izmeneniya-v-gosbudjet-chtoby-uvelichit-rashody-na-oboronu.html

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Кабмін 25 червня схвалив законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік, щоб підвищити обсяг військових видатків для органів сектора безпеки й оборони на 412,4 мільярда гривень до кінця року.

Також передбачені додаткові 20 мільярдів гривень для резервного фонду для непередбачених і невідкладних видатків і ще 16,5 мільярда — на інші потреби, зокрема для Мінцифри, МОН і МОЗ. Загалом видатки в запропонованому законопроєкті становлять 448,8 мільярда гривень.

Далі законопроєкт має розглянути та ухвалити Верховна Рада Україна, а після цього — підписати президент.

На ці напрями будуть спрямовані кошти:

Міноборони — 310,8 млрд грн;

МВС — 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;

Мінстратегпром — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УДО — 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язок — 64,5 млн грн.

Додатково:

20 млрд грн — резервний фонд для непередбачених та невідкладних видатків.

16,5 млрд грн — інші нагальні потреби (Мінцифра, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у змінах до держбюджету-2025 — 448,8 млрд грн.

Додаткові видатки профінансують коштом: