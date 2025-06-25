Організатор фіктивного весілля з 9-річною українкою в Діснейленді видавав себе за продюсера і наймав сотні дітей у Британії

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Фіктивне весілля з 9-річною українкою в Діснейленді. BBC розслідувала, як «наречений» видавав себе за продюсера і наймав сотні дітей у Британії.

39-річного британця звуть Джекі Джадж. З 2016-го він перебуває у реєстрі сексуальних злочинців за розбещення двох 15-річних дітей.

Після звільнення з тюрми Джадж неодноразово робив постановки за участю дітей чи молоді. Наприклад, у 2023 році він найняв сотні дітей, щоб вони грали роль його шанувальників на фальшивій прем'єрі фільму в центрі Лондону. Деяким з них було лише шість років.

На такі постановки, записи яких Джадж викладав на свій ютуб-канал, чоловік витрачав сотні тисяч фунтів. Походження грошей залишається незрозумілим.

У суботу британець орендував за 130 тис. євро паризький Діснейленд, щоб зіграти там весілля. Виявилося, що наречена — 9-річна українка. На місце приїхала поліція, тоді «наречений» назвався британським продюсером, а «весілля» назвав постановкою для зйомки.

Зараз чоловік під вартою, як і організаторка «весілля» — 24-річна громадянка Латвії. Їх звинувачують у шахрайстві, відмиванні грошей та крадіжці особистих даних.