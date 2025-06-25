Військового "Азову" хотіли підірвати через замінований мопед

https://racurs.ua/ua/n207343-viyskovogo-azovu-hotily-pidirvaty-cherez-zaminovanyy-moped-video.html

Ракурс

У Києві намагалися підірвати військового «Азову» на місці фіктивного побачення: вибухівку заклали в мопед. Військовий познайомився з дівчиною в чат-боті Telegram «Дайвінчик» — вона представилася як «Настюша» та запросила на побачення, пишуть ЗМІ.

Коли чоловік прибув на місце зустрічі біля будинку дівчини, вона вказала в повідомлення, що ще збирається, запропонувавши військовому взяти ключі від її домофона під сидінням жовтого мопеда, припаркованого біля будинку. Підійшовши до скутера, військовослужбовець запідозрив щось підозріле, встиг відійти — і мопед здетонував.

За попередніми даними, вибухівка могла містити селітру. Постраждалих, на щастя, немає.

25 червня СБУ та Нацполіція затримали у Харкові російську агентку, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер нібито, як «волонтерську допомогу».

20 червня росіяни активували вибуховий пристрій, який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

За даними слідства, для злочину агресор завербував 19-річну харків’янку; з власних джерел дізнались, що її зовуть Катерина Пихтіна, сама дівчина з Золочівського району, але проживає в Харкові.

Після вербування вона отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в «домашніх» умовах.

Готовий СВП фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала багажнику.

По камері, яка була замаскована на місці теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію».

Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно», але за декілька годин її затримали правоохоронці.