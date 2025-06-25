Зеленський розкрив деталі розмови із Трампом

https://racurs.ua/ua/n207342-zelenskyy-rozkryv-detali-rozmovy-iz-trampom.html

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Деталі зустрічі із президентом США Дональдом Трампом розповів президент України Володимир Зеленський.

Лідери, зокрема, обговорили ситуацію на полі бою. Зеленський показав Трампу фактаж того, що реально відбувається.

Президент України також розповів американському лідеру про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема, український лідер поділився доказами того, що росія передала Києву трупи своїх же загиблих.

Серед інших тем було можливе співвиробництво дронів, а також захист українців.

Передусім, мова про закупівлю американських систем ППО. Україна готова це обладнання купити та підтримати виробників озброєння США, наголосив Зеленський і додав, що Європа може допомогти в цьому.

Президент України привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході і наголосив: важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів.

Також Трамп і Зеленський обговорили можливість спільного виробництва дронів