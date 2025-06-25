Шоу Трампа у Гаазі: що наговорив президент США на саміті НАТО

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Ракурс

Володимир Зеленський і Дональд Трамп не обговорювали припинення вогню в Україні.

Про це заявив президент США під час пресконференції.

Я просто хотів дізнатися, як у нього справи, — сказав він після розмови з Зеленським.

На пресконференції Трамп сказав, що далі планує поговорити з владіміром путіним. А також додав, що путін може мати територіальні претензії до інших країн, окрім України.

Трамп сказав, що подивиться чи зможе США надати Україні ракети для систем Patriot та фінансування.

Подивимося, чи зможемо ми надати Україні кілька систем Patriot, — сказав Трамп.

Вони хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх, — заявив Трамп.

Він додав, що Україна має величезну кількість земель, які нам потрібні.

Війна в Україні підкреслила необхідність відновлення оборонно-промислової бази як у США, так і в країнах-союзниках.

Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають, нам це потрібно, — заявив Трамп.

Водночас президент США прямо не відповів на питання про виділення додаткової допомоги Україні.

Подивимося, як це буде, — заявив Трамп.

Мої слова щодо припинення війни в Україні за 24 години — звісно були саркастичними. Війна в Україні складніша, ніж інші війни. путін дуже складна людина, і у мене теж були деякі проблеми із Зеленським. Так Трамп сказав про візит до Гааги.

Моя поїздка відбулася, тому що я був зобов’язаний це зробити. Але тепер я їду з саміту з іншим настроєм, — це слова Трампа про саміт НАТО. — Я спостерігав, як вставали глави цих країн, і любов та пристрасть, які вони виявляли до своїх країн, були неймовірними. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни. Їм потрібні Сполучені Штати, і без Сполучених Штатів все буде не так. Це було дійсно зворушливо. Це було чудово. Я їду звідси іншою людиною, з думкою, що ці люди дійсно люблять свої країни, це не афера. І ми тут, щоб допомогти їм захистити їхні країни, — заявив Трамп.

Дуже важливо, щоб гроші, які НАТО виділяє Україні, були витрачені на зброю та обладнання, а не на бюрократію.