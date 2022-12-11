Бахмут тримається - воїни ЗСУ передають "привіт" росіянам, які пишуть про здачу міста

https://racurs.ua/ua/n177691-bahmut-trymaietsya-voyiny-zsu-peredaut-pryvit-rosiyanam-yaki-pyshut-pro-zdachu-mista.html

Ракурс

Бої за Бахмут тривають. Вони жорстокі та кровопролитні.

Нікуди ви не зайшли і нікуди ви не зайдете. І Бахмут ви ніколи не візьмете!, — воїни України записали чергове мотиваційне послання для українців і запевнили, що всі повідомлення в російських пабліках, про успіхи на цьому напрямку — не відповідають дійсності.

Російські війська усе літо, осінь та у грудні продовжували спроби просунутися в напрямку Бахмута та в районі міст Авдіївка-Донецьк і захистити свої позиції на заході Донецької області.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни написали у звіті за 11 грудня, що ЗСУ наближаються до Сватового та Кремінної

Росіяни нібито готуються збільшити темпи наступу на Луганщині та Харківщині, щоб завадити контрнаступу ЗСУ взимку.

Відео з Бахмута записав й інший військовий ЗСУ — з позивним Мадяр. Він також просить українців не «вестися» на чутки про здачу міста-фортеці.

9 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті лишається важкою. Російські війська фактично повністю зруйнували Бахмут.