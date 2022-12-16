Армия рф не сможет взять Киев в случае новой атаки – ISW

https://racurs.ua/n177862-armiya-rf-ne-smojet-vzyat-kiev-v-sluchae-novoy-ataki-isw.html

Ракурс

Армія росії не зможе взяти Київ, навіть якщо спробує знову атакувати, вказує американський «Інститут вивчення вийни» (ISW).

Аналітики ISW вказують, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть захопити столицю України, навіть якщо знову атакуватимуть її з території білорусі.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist розповів, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Він не сумнівається, що вони знову підуть на Київ.

В ISW переконані, що у випадку повторного наступу на північ України російські війська навряд чи будуть більш успішними взимку 2023 року, ніж вони були в лютому 2022 року. Аналітики вказують на значну деградацію збройних сил росії й відсутність належної бойової потужності. В ISW також нагадали, що російські війська втратили понад 70 тис. кв. км окупованої території з моменту відходу з-під Києва.