Взрывы раздались в Киеве, Кривом Роге и Запорожье

https://racurs.ua/n177865-vzryvy-razdalis-v-kieve-krivom-roge-i-zaporoje.html

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Масований ракетний удар по Україні розпочала росія вранці 16 грудня. Повітряна тривога триває по всій території нашої держави.

На Київщині та Полтавщині спрацювала ППО, — повідомили очільники обласних військових адміністрацій.

Згодом мер столиці Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи у Києві.

Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце. Залишайтеся в укриттях! — написав Кличко.

Також ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Дніпрі та Дніпропетровській області, Запоріжжі та Кривому Розі.

Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це написав голова ОВА Олег Синєгубов.

На Сумщині, Кіровоградщині та Житомирщині відключають електропостачання через загрозу масованого обстрілу, — зазначили голови відповідних ОВА.

У соцмережах також повідомили, що у Харкові немає світла.

Згодом повторні вибухи пролунали в Запоріжжі.

У Запоріжжі є влучання в об'єкти енергоінфраструктури.