Граница с беларусью подготовлена к ведению обороны – Наев

https://racurs.ua/n177873-granica-s-belarusu-podgotovlena-k-vedeniu-oborony-naev.html

Ракурс

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів на волинському напрямку до відбиття нападу повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє у Фейсбуці Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці десанту в район об'єкта критичної інфраструктури, ведення вогню мінометною батареєю, взяття вороге в кільце та повне його знищення.

Ситуація у Північній операційній зоні стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій… Посилено бойову службу, ведення розвідки, зокрема здійснене її націлення на здобуття критичної важливої інформації, що необхідна для прийняття рішень у випадку збільшення військової загрози з боку білорусі, — наголосив Наєв.

Зі слів командувача, співвідношення сил і засобів українських військ у порівнянні з ворожими силами гарантує повний спектр виконання бойових завдань.

Наєв також передав чотири позашляховики екіпажам мобільних вогневих груп ППО, що боронять небо над об'єктами критичної інфраструктури на Волинському напрямку.