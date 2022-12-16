На Киев летели около 40 ракет, 37 из них — сбила ПВО

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Київ пережив одну з наймасованіших ракетних атак воєнних злочинців росії під час масованого обстрілу 16 грудня. Загалом у небі столиці було зафіксовано близько 40 ракет, з них 37 — вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення! В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37! — повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Наразі відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі міста. Йому на місці була надана медична допомога без госпіталізації.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється.

Нагадаємо, вранці 16 грудня російські військові вперше запускали літаки Ту-95 з аеродрому Енгельс для масованої ракетної атаки. Росія використовувала «все, що у неї було, окрім дронів». Відомо, що було випущено понад 60 ракет по території України.

По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення світла через влучання в енергооб'єкти в декількох областях.