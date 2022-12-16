Силы ПВО сбили 10 ракет над Днепропетровщиной

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Підрозділи Протиповітряної оборони Збройних сил України сьогодні під час масованого удару росії збили в небі над Дніпропетровщиною 10 ворожих ракет.

Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет. Слава нашій ППО, — написав у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше Резніченко показав наслідки ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. Ранковий удар забрав життя двох людей, а кількість поранених зросла до восьми. Серед потерпілих троє маленьких дітей — трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.