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Ракурс
Силы ПВО сбили 10 ракет над Днепропетровщиной

Силы ПВО сбили 10 ракет над Днепропетровщиной

16 дек 2022, 15:15
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Підрозділи Протиповітряної оборони Збройних сил України сьогодні під час масованого удару росії збили в небі над Дніпропетровщиною 10 ворожих ракет.





Наші захисники збили у небі над Дніпропетровщиною 10 російських ракет. Слава нашій ППО, — написав у Телеграм голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, раніше Резніченко показав наслідки ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. Ранковий удар забрав життя двох людей, а кількість поранених зросла до восьми. Серед потерпілих троє маленьких дітей — трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку.

Источник: Ракурс


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