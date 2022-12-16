В новый пакет помощи США войдут дополнительные средства ПВО

https://racurs.ua/n177886-v-novyy-paket-pomoschi-ssha-voydut-dopolnitelnye-sredstva-pvo.html

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Білий дім повідомив, що наступний безпековий пакет допомоги для України включатиме більше засобів протиповітряної оборони.

Гадаю, можна очікувати в цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони, — цитує речника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі The Gardian.

Раніше американські ЗМІ писали. що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку рішення про посилання систем протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня.

CNN повідомляє, що план Пентагону ще має бути схвалений міністром оборони Ллойдом Остіном, перш ніж він буде відправлений на підпис президенту Джо Байдену.

Невідомо, скільки ракетних установок буде надіслано, але типова батарея Patriot містить радар, який виявляє та супроводжує цілі, комп’ютери, енергетичне обладнання, станцію керування бойовими діями та до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до стрільби ракети.

Про те, що адміністрація президента США готується оголосити про передачу Україні систем ППО Patriot повідомило також Politico.

Видання пише, що Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки війни в Україні, оскільки Київ стурбований тим, що росія може зробити новий наступ, щоб захопити столицю вже в січні.

На додаток до завершення планів надсилання системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація також розглядає надсилання іншої зброї, такої як комплекти новітніх боєприпасів, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси на розумні бомби, і наземні бомби малого діаметру, які значно розширять діапазон ударів України.