Как мог лопнуть гигантский аквариум в Берлине - появились версии

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Розслідування причин ламання найбільшого у світі циліндричного акваріума у центрі Берліна ще не завершено, основною версією досі залишається так звана втома матеріалів.

Флоріан Шуран з акваріумної компанії New Wave у розмові з BILD підтверджує, що резервуар з водою міг луснути через сильну зношеність компонентів.

Акваріуму вже 18 років, він складається з кількох склеєних частин, а шви — це завжди слабкі місця, які можуть вийти з ладу, — говорить він.

Ще одна версія, яку потрібно перевірити, це перепад температур. Сьогодні вранці температура повітря у Берліні опустилася до -9 градусів, тоді як температура води в акваріумі становить 26−27 градусів.

Через перепад температур у 2012 році, наприклад, лопнуло скло в акваріумі з акулами в Шанхаї, тоді поранення отримали 16 людей.

Втім, власники берлінського акваріума AquaDom кажуть, що має товсті стінки — від 18 до 22 см. При цьому сама 16-метрова споруда знаходиться не на відкритому повітрі, а всередині готельного комплексу.

Фабіан Хеллбуш — представник компанії, яка володіє акваріумом, що лопнув, — розповів BILD, що резервуар капітально відремонтували два роки тому.

Ми самі досі з’ясовуємо, як могла статися така жахлива ситуація. Головне, що гості змогли залишити готель, — повідомив Хеллбуш.

За його словами, у компанії поки що не можуть назвати загальну суму збитків від інциденту з акваріумом.

У центрі Берліна о 6.00 16 грудня в готелі тріснув 16-метровий акваріум, двоє людей поранено. Припускають, що до руйнування призвели низькі температури, проте причина інциденту все ще з’ясовується. До інциденту в акваріумі містилося 1500 тропічних риб 80 різних видів.