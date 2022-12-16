Кличко анонсировал возобновление электро- и водоснабжения в Киеве

Електро- та водопостачання в Києві мають відновити орієнтовно до ранку суботи. Про це повідомив увечері 16 грудня міський голова Віталій Кличко.

Підземні станції метро в Києві працюють в режимі укриття. Вхід на станції як укриття здійснюватиметься тільки через вхідну групу дверей, вихідна група — зачинена. Це потрібно для заходів безпеки, що здійснюють правоохоронні органи, — написав Кличко.

Зачинено на вхід та вихід станції наземної ділянки, а саме: «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна».

До кінця дня рух поїздів метрополітену в столиці призупинено, проте підземні станції працюють в режимі укриття. Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Перелік автобусних маршрутів за посиланням.

16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення — приблизно 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.

Тим часом 85% Харківської області вже зі світлом. У місті Харків — 55% абонентів. У Харкові кілька годин тому почали подавати енергію спочатку на водоканал та теплові мережі.