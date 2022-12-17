Цель визита путина в беларусь назвали в ISW. Фото: Анадолу

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Президент рф володимир путін прибуде до білоруського диктатора олександра лукашенка.

Глава країни-агресора має намір чинити тиск на президента білорусі олександра лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 17 грудня.

За словами аналітиків, москва прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над білоруссю. Однак лукашенко вже створює інформаційні умови, щоби відхилити вимоги російської інтеграції, як він це робив десятиліттями.

Днями диктатор із мінська заявляв, що «білоруссю керує ніхто, крім нас», і що білорусь готова будувати відносини з росією, але їхні зв’язки «завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною та незалежною державою». Крім того, лукашенко досі відмовлявся залучити білоруську армію для участі у вторгненні рф в Україну.

На думку фахівців, візит путіна до мінська може вказувати на те, що агресор намагається створити умови для поновлення наступу на Україну. Зараз ISW оцінює вторгнення росії в Україну з білорусі як низьке, але можливе. Участь зс білорусі у вторгнення без російського угруповання малоймовірне. Однак не факт, що лукашенко відправить свої війська в Україну разом із російським підкріпленням.

Однак ця зустріч підкріпить російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців та мешканців Заходу у тому, що рф може атакувати Україну з білорусі. При цьому військові аналітики упевнені, що дії агресора навряд чи зламають волю українців до боротьби.

Нагадаємо, 19 грудня президент росії володимир путін планує відвідати мінськ. До білорусі диктатор має прибути з широкою урядовою делегацією.