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Ракурс
Путін зібрався до Мінська в понеділок

Путін зібрався до Мінська в понеділок

16 гру 2022, 11:58
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Президент росії, воєнний злочинець володимир путін планує відвідати Мінськ наступного понеділка, 19 грудня.





Про це повідомив підконтрольний білоруському диктатору олександру лукашенку Телеграм-канал «Пул первого».

Путін має прибути до Мінська з широкою урядовою делегацією. Планується спершу зустріч за участі усіх міністрів, після того — зустріч лукашенка й путіна сам на сам, далі — прес-конференція.

Воєнні злочинці планують «обговорити процес реалізації ухвалених раніше союзних програм», зокрема торгово-економічну співпрацю і спільні проєкти «з акцентом на імпортозаміщення», співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Нагадаємо, на початку грудня до Мінська літав міністр оборони рф сергій шойгу.

Водночас сьогодні путін зібрав Радбез, на якому запропонував оговорити «взаємодію» з сусідніми країнами й поточні питання «гарантування безпеки рф».

Джерело: Ракурс


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