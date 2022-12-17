В Киеве устанавливают символическую «елку несокрушимости», фото: Виталий Кличко

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Ракурс

У Києві на Софійській площі вже майже змонтували та почали прикрашати символічну «ялинку незламності».

Водночас масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, опублікувавши відповідні фото.

За словами Кличка, цьогорічна головна ялинка країни — штучна, заввишки 12 м.

Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години, — зазначив мер Києва. — Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме.

Кличко додав, що ялинку прикрасять:

іграшками минулих років;

близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів;

білими голубами;

верхівку вінчатиме герб України;

нижня частина буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.